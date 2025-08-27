Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Giugliano, per la porta arriva Russo in prestito dal Sassuolo

Giugliano, per la porta arriva Russo in prestito dal SassuoloTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 10:45Serie C
di Lucio Marinucci

Tramite i propri canali ufficiali il Giugliano ha annunciato l’arrivo in prestito dal Sassuolo del portiere Alessandro Russo. Questo il comunicato:

27 AGOSTO 2025
Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Sassuolo Calcio, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Russo, portiere classe 2001.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa. Nell’estate del 2019 si trasferisce al Sassuolo. Un’operazione importante, per una cifra pari a 7 milioni di euro. Nella stagione 2020/2021, esordisce in Serie B con la Virtus Entella totalizzando tra Campionato e Coppa Italia 20 presenze complessive. L’anno successivo il trasferimento prima all’Alessandria in Serie B, poi nella massima serie belga con il VV Sint-Truiden. Nella stagione 2022/2023 il ritorno al Sassuolo che coincide con l’esordio in Serie A. Poi il passaggio al Trento, Serie C Girone A, dove totalizza 35 presenze complessive. Nella stagione appena conclusa ha centrato la promozione in Serie A con la maglia del Sassuolo.

Benvenuto!

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Rimini, pronto il colpo per la porta. Si avvicina Russo del Sassuolo Rimini, pronto il colpo per la porta. Si avvicina Russo del Sassuolo
Gravina, fatta per l'ex capitano della Primavera della Salernitana Alessandro Russo... Gravina, fatta per l'ex capitano della Primavera della Salernitana Alessandro Russo
UFFICIALE: Trento, dal Sassuolo arriva in prestito secco il portiere Alessandro Russo... UFFICIALE: Trento, dal Sassuolo arriva in prestito secco il portiere Alessandro Russo
Altre notizie Serie C
Livorno, Di Carmine: “Trento? Ci sono rimasto malissimo, convinto che sarei rimasto”... Livorno, Di Carmine: “Trento? Ci sono rimasto malissimo, convinto che sarei rimasto”
Davide Castelli può lasciare la Virtus Entella. Tre squadre di C su di lui TMWDavide Castelli può lasciare la Virtus Entella. Tre squadre di C su di lui
Carpi, l'infortunio di Forapani apre le porte ad un innesto in mediana: ecco l'identikit... TMWCarpi, l'infortunio di Forapani apre le porte ad un innesto in mediana: ecco l'identikit
Lumezzane alla ricerca di un centrocampista: nel mirino Hergheligiu dell'Union Brescia... TMWLumezzane alla ricerca di un centrocampista: nel mirino Hergheligiu dell'Union Brescia
Vis Pesaro, il portiere Munari passa in prestito all’Albalonga in Serie D UfficialeVis Pesaro, il portiere Munari passa in prestito all’Albalonga in Serie D
Renate, Marchetti verso la Serie D. È a un passo dal prestito al Club Milano TMWRenate, Marchetti verso la Serie D. È a un passo dal prestito al Club Milano
Picerno, missione compiuta per le entrate. In uscita si valuta il futuro di Pagliai... TMWPicerno, missione compiuta per le entrate. In uscita si valuta il futuro di Pagliai
Foggia, dal Bologna arriva in prestito il 2005 Naim Bayr UfficialeFoggia, dal Bologna arriva in prestito il 2005 Naim Bayr
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
5 Juventus, ieri nuovo summit per Kolo Muani: se salta, l'alternativa può essere... Vlahovic
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Guelfi e Ghibellini 18:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Comuzzo ha detto no all'Al Hilal di Simone Inzaghi: il difensore (per ora) resta alla Fiorentina
Immagine top news n.1 La magia col Barça, trofei, infortuni e l'abbraccio alla nonna. Florenzi, storia di un romano di Roma
Immagine top news n.2 Napoli, ci siamo per il ritorno di Eljif Elmas: ultimi dettagli da limare e poi il via libera
Immagine top news n.3 Il caso Isak e non solo. Dovbyk e Vlahovic: il Newcastle tiene sulle spine i 9 della Serie A
Immagine top news n.4 Cavallo Pazzo Rabiot di nuovo con Allegri? Ci sono le basi per risolvere due problemi
Immagine top news n.5 Bella-Kotchap sbarca in Serie A. Il difensore tedesco è del Verona, le cifre dell'affare
Immagine top news n.6 Lecce, Nikola Stulic eredita la 9 di Krstovic. Il serbo ha firmato per 4 anni più opzione
Immagine top news n.7 Lookman e la riabilitazione in casa Atalanta. Può tornare a giocare in nerazzurro?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
Immagine news podcast n.2 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.4 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mandorlini: "Chivu ha portato serenità. Spero sfrutti Esposito, mi ricorda il mio Toni"
Immagine news Serie C n.2 Samb, De Angelis: "Entusiasmo ma piedi per terra. Mercato? Usciranno dei giovani"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: "Fabregas ha capito che la tecnica viene prima della tattica". Poi consiglia Comuzzo
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, saluto social dell'ex Vanoli: "Mi è dispiaciuto lasciarvi, magari un giorno potrò tornare"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Sucic: "Che emozione la mia prima gara in Champions. Social? Ecco perché non li uso"
Immagine news Serie A n.3 Il Parma ha preso a fari spenti una delle promesse del calcio svizzero: chi è Sascha Britschgi
Immagine news Serie A n.4 Foti dalla Roma di Mourinho a quella di Gasp: "Champions possibile se una big cade"
Immagine news Serie A n.5 Donnarumma, occasione d'oro per chiunque: un prezzo così è irripetibile e il Man City lo sa
Immagine news Serie A n.6 Comuzzo dice no all'Al Hilal, Pioli: "Normale che una situazione così possa distrarre un po'"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Adorante: "Non ho esitato un secondo a scegliere questo club. Qui posso crescere"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, in arrivo il colpo per l'attacco: in via di definizione l'operazione Di Francesco
Immagine news Serie B n.3 Mancini: "Scoprii Leoni in C. Con un anno in più alla Samp, sarebbe andato via a 12-15 milioni"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, depositato il contratto del 2006 Mamadou Kebbeh: arriva dal Valenciennes
Immagine news Serie B n.5 Avellino, dopo l’operazione a Roma Favilli è stato dimesso
Immagine news Serie B n.6 Monza, fatta per Agustin Alvarez dal Sassuolo: operazione in prestito con diritto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Di Carmine: “Trento? Ci sono rimasto malissimo, convinto che sarei rimasto”
Immagine news Serie C n.2 Davide Castelli può lasciare la Virtus Entella. Tre squadre di C su di lui
Immagine news Serie C n.3 Carpi, l'infortunio di Forapani apre le porte ad un innesto in mediana: ecco l'identikit
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane alla ricerca di un centrocampista: nel mirino Hergheligiu dell'Union Brescia
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, il portiere Munari passa in prestito all’Albalonga in Serie D
Immagine news Serie C n.6 Renate, Marchetti verso la Serie D. È a un passo dal prestito al Club Milano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League: Roma-Aktobe, le formazioni ufficiali: c’è Babajide
Immagine news Calcio femminile n.2 In Europa tocca a Roma e Inter: al via la seconda fase della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Le seconde squadre sbarcano anche nel femminile: è il Parma la prima ad annunciarla
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter-Brann, le convocate di Piovani: assente solo Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Piovani sulla Champions: "Brann esperto e fisico. Giocheremo col coltello fra i denti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile pronta alla Preliminare di Champions: le convocati di mister Rossettini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…