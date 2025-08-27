Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Carrarese, ecco Salamon per la difesa. Contratto biennale con opzione per il terzo anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 09:09
di Claudia Marrone

Volto nuovo in casa Carrarese, con il club che guarda anche al mercato internazionale, perché il nuovo acquisto arriva dal Lech Poznan: gli apuani hanno raggiunto l'accordo con la società polacca per l'arrivo in azzurro di Bartosz Salamon, che si lega al sodalizio toscano sino al 30 giugno 2027, con l’opzione di un eventuale prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2028.
Di seguito, ecco la nota ufficiale:

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Lech Poznan per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Salamon, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027, con l’opzione di un eventuale prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2028.

Il difensore, classe 1991, si distingue per la grande forza fisica, per l’abilità nei duelli aerei e nei contrasti, che lo rendono un centrale solido, oltreché di grande esperienza. Il calciatore polacco vanta 139 presenze nella serie cadetta, alle quali si aggiungono le 66 apparizioni nella massima serie con le maglie di Sampdoria, Cagliari, Spal e Frosinone e le 4 prestigiose gare disputate con la maglia del Lech Poznan in Conference League. Con la nazionale polacca, le presenze messe a referto sono 15, una delle quali a Euro 2024.

Benvenuto a Carrara, Bartosz!".

