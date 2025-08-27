Ufficiale
Guidonia, dal Torino arriva a titolo definitivo il 2005 Marchioro
Tramite i propri canali ufficiali il Guidonia ha annunciato l’ingaggio del giovane Raffaele Marchioro. Di seguito il comunicato e le prime dichiarazioni del ragazzo:
Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito, a titolo definitivo e con contratto pluriennale, le prestazioni sportive del calciatore Angelo Raffaele Marchioro.
Classe 2005, Marchioro nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Torino nel campionato Primavera. Centrocampista, il ventenne si muove su tutta la corsia di destra. "Sono contento di aver scelto Guidonia Montecelio e spero di ripagare la fiducia di tutti. Sono pronto e a disposizione della squadra", le prime parole di Marchioro in rossoblù.
