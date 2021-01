Pescara, dopo Machin è in arrivo Sorensen. Per l'attaccante ci sono 4 nomi in ballo

Il mercato in entrata in casa Pescara non si limiterà al ritorno, importante, di José Machin dal Monza. La società di Sebastiani è intenzionata a rinforzare un po' tutti i reparti della rosa. In difesa è ormai a un passo l'arrido di Frederik Sorensen, svincolatosi dal Colonia, mentre sono decadute le piste Brosco e Veseli. A centrocampo nelle ultime ore salgono le quotazioni di Marco Crimi della Virtus Entella che potrebbe essere un'operazione last minute.

Ma è in attacco che si registrano i maggiori movimenti: Fabio Ceravolo della Cremonese sembra una pista destinata a decadere per la mancanza dell'accordo con il giocatore, mentre c'è quello con il club lombardo, così il club sta guardando ad altri nomi: l'onnipresente Pietro Iemmello del Las Palmas, Adriano Montalto del Bari (per cui Sebastiani ha detto “nì”), Antonino La Gumina, che però la Sampdoria dovrebbe riscattare prima di febbraio, e infine il nome del giovane Jens Odgaard, di rientro al Sassuolo e destinato a un nuovo prestito. Montalto sembra essere il più facile da ingaggiare, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci novità anche su altri fronti.