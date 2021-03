Pescara, Grassadonia: "C'è rammarico ma guardiamo avanti. Difesa a 4? Valutiamo"

Il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio maturato nella gara delle 14 sul campo di Lignano contro il Pordenone: "Siamo stati sfortunati, c'è rammarico ma dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte oggi. Siamo una squadra viva e di questo c'è consapevolezza all'interno del gruppo. Abbiamo lavorato in settimana su due moduli differenti, oggi ci siamo resi conto che era necessario giocate a quattro dietro e dare più peso al reparto offensivo. Faccio i complimenti alla squadra per come ha interpretato la gara, ad eccezione forse del primo quarto d'ora in cui ci siamo lasciati intimidire troppo".

Quanto incide la condizione fisica?

"Tantissimo, lavoriamo a ritmi altissimi per abituarci agli sforzi e far crescere i giocatori indietro di condizione. Chiunque è chiamato a scendere in campo deve farsi trovare pronto, sappiamo che il cammino è ancora lungo ma ci sono i presupposti per arrivare all'obiettivo".

Difesa a 4 riproposta nell'infrasettimanale?

"Non lo so, vediamo. Ho ricevuto segnali importanti sia schierandoci con il 3-5-2 che con il 4-3-3, vediamo prima le condizioni dei ragazzi e poi sceglieremo la soluzione migliore. Di base, la squadra ha le potenzialità per esprimersi al massimo con entrambi i moduli, basta mettere in campo tutto il lavoro che svogliamo quotidianamente in allenamento".