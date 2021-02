Pescara, Grassadonia: "Gol subito sull'unico errore della gara"

vedi letture

E' un Gianluca Grassadonia quanto mai chiaro quello che, in conferenza stampa, ha commentato il pareggio tra il suo Pescara e il Lecce: "Avevamo preparato la partita in maniera precisa: primo tempo di grande attenzione, ripresa più propositiva. Purtroppo abbiamo subito gol sull'unica disattenzione, non te lo puoi permettere contro determinati avversari. Ad ogni modo c'è stata una reazione, la squadra ha avuto maggiore coraggio e siamo riusciti ad agguantare il pareggio con carattere. Il Pescara ha una posizione di classifica delicata, la situazione non è delle migliori e ci vuole sempre molto equilibrio nella gestione delle gare. Oggi non possiamo permetterci un determinato tipo di atteggiamento, la fase di non possesso è importante quanto quella di possesso. Assenze? Sto avendo l'opportunità di valutare tutti, senza guardare la carta d'identità. Per me va in campo chi merita e chi dimostra di stare meglio degli altri, per salvarsi ci sarà bisogno di tutti".