Pescara, parla il ds Bocchetti: "Ci è mancato coraggio per vincere, scelto Grassadonia per le sue idee"

Le dichiarazioni del ds del Pescara Bocchetti dopo lo 0-0 contro il Frosinone.

Il direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti ha commentato ai microfoni di Rete8 il pareggio ottenuto dagli abruzzesi sul campo del Frosinone. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da Pescarasport24.it: “Abbiamo fatto una buona prestazione, con più coraggio potevamo portare a casa i tre punti. Grassadonia aveva preparato la partita in un altro modo, cercando di alzare il baricentro. In questo momento dobbiamo migliorare sul ritmo, ma non dobbiamo dimenticarci che il Frosinone lavora insieme da due anni e ha giocatori di qualità. C’è rammarico soprattutto per l’occasione di Odgaard, perché se fosse andata bene parleremmo di un altro risultato. Abbiamo scelto Grassadonia perché volevamo un allenatore con le idee chiare per cercare di vincere le partite. Crediamo che lui possa darci qualcosa in più, anche se gli attori principali restano i giocatori. Machin fuori dall’inizio? Se qualcuno non ha capito la nostra situazione, dobbiamo farglielo capire”.