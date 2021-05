Pescara, Sebastiani: "Commessi degli errori. Ora resettiamo tutto e ripartiamo dall'inizio"

vedi letture

Intervistato da LaQtv il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato dell'amara retrocessione in Serie C ammettendo di aver commesso degli errori: "Non si può non essere delusi e io sono il primo a esserlo. Ammetto di aver commesso degli errori perché negli ultimi due anni siamo retrocessi. Lo scorso anno ci siamo salvati ai play off solo perché eravamo più in regola degli altri. - continua Sebastiani - Non tutti i mali vengono però per nuocere, si arriva al momento in cui bisogna mettere un punto, schiacciare il tasto reset e ricominciare dall'inizio".