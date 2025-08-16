Ufficiale Pietrelli lascia la Next Gen: ha firmato col Venezia in prestito, ma spunta un'opzione

Alessandro Pietrelli si butta a capofitto nel calcio dei grandi. Il centrocampista classe 2003 - proprietà Juventus Next Gen -, cresciuto tra le giovanili di Cesena e Bologna ma in risalto nella Feralpisalò la scorsa stagione, viene girato nuovamente in prestito e questa volta al Venezia in Serie B. Un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni in favore dei lagunari, con controriscatto tuttavia da parte della Juventus fissato a 4 milioni.

Comunicato ufficiale del Venezia

"Il Venezia comunica di aver raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento in prestito con diritto di opzione in favore del club arancioneroverde e contro opzione in favore del club bianconero del centrocampista Alessandro Pietrelli. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, il calciatore classe 2003 è passato nella stagione 22/23 alla FeralpiSalò con cui ha collezionato 57 presenze complessive con 3 gol e 3 assist, prima di approdare, nel gennaio 2025, alla Juventus FC, totalizzando 15 presenze con la Juventus Next Gen, impreziosite da 4 gol e 2 assist tra campionato e playoff".

L'annuncio della partenza della Juve

"Alessandro Pietrelli giocherà la stagione 2025/2026 con la maglia del Venezia: è ufficiale infatti il prestito annuale del giocatore classe 2003.

In bianconero dallo scorso gennaio, Pietrelli - reduce dal training camp in Germania con la Prima Squadra - ha sin da subito dimostrato tutte le sue qualità sul rettangolo verde con la maglia della Next Gen: sono 15 infatti le presenze totalizzate dal duttile centrocampista, impreziosite da 4 marcature e 2 assist. A fine febbraio per Pietrelli è anche arrivata la prima convocazione in Prima Squadra in occasione dell’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Ora comincia una nuova avventura nella serie cadetta: in bocca al lupo Alessandro!".