Il Venezia batte 2-0 il Primorje. Svoboda: "Gara utile per mettere minuti nelle gambe"

Il Venezia ha battuto in amichevole gli sloveni del Primorje in un match giocato quest’oggi e terminato sul 2-0 grazie alla doppietta di Pietrelli nel primo tempo. Poco dopo la mezz’ora infatti l’esterno classe 2003 realizza da pochi passi il gol del vantaggio sfruttando una ribattuta miracolosa di Macan su colpo di testa di Sagrado da azione d’angolo, quasi allo scadere del primo tempo arriva poi la doppietta con il calciatore arancionerverde che dalla destra punta Stozinic, lo salta in velocità e segna con un destro potente sotto la traversa.

A fine gara il difensore Michael Svoboda commenta così l’amichevole: “Oggi ho visto una bella squadra, in settimana abbiamo lavorato su tanti aspetti che si sono rivisti oggi in campo; abbiamo cercato di mettere in pratica quello che ci chiede il mister durante le sedute di allenamento. È stata anche una buona prova per far mettere minuti nelle gambe a chi finora ha avuto meno chance. Stiamo preparando una sfida contro l’Empoli che sarà dura, stiamo pensando soprattutto a noi stessi e a portare sul campo il lavoro che lo staff richiede.”

Di seguito il tabellino (fonte Veneziafc.it)

Venezia FC - ND Primorje 2-0

Reti: 33’ Pietrelli, 44’ Pietrelli.

Venezia FC: Plizzari (46’ Grandi), Hainaut, Svoboda, Sverko (68’ Schingtienne), Pietrelli (55’ Busio), Bohinen, Doumbia (68’ Damiano), Lella, Sagrado, Kike Perez (46’ Fila), Casas (68’ Adorante).

A disposizione: Stankovic, Izzo, Dragan, Dalla Nora.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

ND Primorje: Macan, Mutavcic (46’ Klemencic), Stozinic (46’ Pavlev), Dedic, Strajnar, Rebelo Costa, Zavnik (60’ Ficko), Rak, Suljanovic (60’ Raspet), Rafiu (72’ Susic), Gulic (60’ Ignjatovic).

A disposizione: Mavric, Pintol.

Allenatore: Milan Andelkovic.

Arbitro: sig. Andrea Zanotti.