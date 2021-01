Pisa, D'Angelo: "Ci aspettano tante gare, ma la rosa è adeguata a sostenere il tour de force"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo alla vigilia della sfida contro la Reggiana ha parlato in conferenza stampa facendo anche il punto sul girone d’andata: “Abbiamo lasciato qualche punto per strada e forse avremmo meritato qualcosa di più. Adesso ci aspettano tante partite e dovremo farci trovare sempre in forma, ma per fortuna abbiamo una rosa che ci permette di variare tanti giocatori partita dopo partita e continueremo a farlo. - continua D’Angelo – Mi aspetto una gara difficile, come del resto tutte quelle del campionato. La Reggiana si è rinforzata in questo mercato ed è un ostacolo difficile da superare perché è una squadra che ha sempre approcciato nella maniera giusta le sue partite. Servirà una partita di grande struttura mentale e dovremo essere bravi dal punto di vista tecnico-tattico e, soprattutto, sotto il profilo della determinazione“.