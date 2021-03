Pisa, D'Angelo: "Vittoria meritata, potevamo fare più gol. Non dobbiamo fare calcoli"

Torna a vincere il Pisa che dopo cinque pareggi consecutivi in casa batte 3-0 la Spal nell’anticipo della ventinovesima giornata di Serie B. Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo analizza così la sfida: “Abbiamo meritato la vittoria giocando bene nel primo e ripetendoci nella ripresa. Potevamo fare anche più gol e non abbiamo mai rischiato contro una squadra molto forte come la Spal. Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione”.

Le otto assenze non si sono fatte sentire?

“La difficoltà di avere così tanti giocatori fuori in una settimana con tre partite è evidente visto che di solito facciamo sempre diversi cambi quando ci sono impegni ravvicinati. Però oggi chi ha giocato e chi è subentrato lo ha fatto nella maniera migliore”.

Come giudica le prestazioni di Marsura e Quaini?

“Sono stati entrambi molto bravi. Marsura è un giocatore importante che andava solo aspettato perché quando è arrivato non era al top. Quaini è un giovane molto interessante che sta crescendo tanto. É molto bravo a schermare la difesa e ha qualità tecniche importanti”.

Dove è stata vinta questa partita?

“La squadra si è mossa molto bene nelle due fasi riconquistando subito palla in quella di non possesso e imbastendo azioni pericolose quando la dovevamo gestire creando tantissimo”.

Il vostro obiettivo resta la salvezza?

"Per noi la cosa più importante è pensare alla prossima gara, senza fare nessun tipo di calcolo. Dobbiamo giocare al massimo ogni partita. Col Pordenone non semplice ma la possiamo affrontare al meglio grazie all’entusiasmo che porta una vittoria come questa”.