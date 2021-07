Pisa, doppio rinforzo in difesa: in arrivo Hermannsson e Coccolo

Il Pisa è vicino a chiudere un doppio colpo per la difesa. Il primo acquisto, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sarà l’islandese Hjörtur Hermannsson, centrale classe ‘95 svincolato dopo l’esperienza al Brondby e con un passato al Goteborg e al PSV Eindhoven. Lo scandinavo sarebbe già in città per le visite e la firma. Il secondo invece potrebbe essere Luca Coccolo della Juventus, rientrato in bianconero dopo la sfortunata parentesi alla Cremonese dove si infortunò dopo appena tre gare.