Pisa-Entella, le formazioni ufficiali: tra i locali spazio a Loria, tra gli ospiti al giovane Bruno

Una gara, quella che chiuderà la stagione di Pisa ed Entella, che non ha niente da far chiedere alle due formazioni, con la prima matematicamente salva ma impossibilitata a raggiungere i playoff e la seconda già aritmeticamente in C: ma alle 14:00 al via il match dell' "Arena Garibaldi".

Moduli speculari per i due tecnici, con i padroni di casa che tra i pali danno spazio a Loria, intanto che in avanti, a fronte di un tandem obbligato, si rivede Mastinu dal 1'; sul fronte ospite, spazio a Bruno dal 1'.

Le formazioni ufficiali:

PISA (4-3-1-2): Loria; Birindelli, Meroni, Benedetti, Belli; Marin, Gucher, Mazzitelli; Mastinu; Sibilli, Marsura

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; De Col, Bonini, Bruno, Pavic; Settembrini, Dragomir, Koutsoupias; Schenetti; Morisini, Rodriguez.