Pisa, Knaster all'Arena Garibaldi per il match contro il Lecce. Si lavora al nuovo stadio

Domani a Pescara non ci sarà, ma lunedì 5 in occasione di Pisa-Lecce Alexander Knaster manager americano di origini russe nuovo proprietario del club toscano, sarà presente all'Arena Garibaldi per assistere al match della formazione di Luca D'Angelo.

A proposito di stadio, come riporta La Gazzetta dello Sport, Knaster nei giorni scorsi ha incontrato per la prima volta il sindaco di Pisa Michele Conti per affrontare il tema del nuovo stadio della città.