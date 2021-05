Pisa, senti l'ex Aya: "D'Angelo mi ha voluto in B. Poi è arrivata la A con la Salernitana"

vedi letture

In una recente intervista a tuttosalernitana.com, il difensore della Salernitana Ramzi Aya - parlando della promozione con i suoi - ha ripercorso anche la sua carriera. Parlando anche del suo recente passato a Pisa: "Ogni giocatore ha un suo percorso e i suoi tempi per maturare, i miei forse sono stati un po' più lunghi. Quando giochi per tanti anni in C ti identificano come un calciatore adatto solo per quella categoria, specialmente quando non sei giovanissimo. Per fortuna mister D'Angelo, conosciuto ai tempi dell'Andria, ha puntato su di me e ho firmato per il Pisa togliendomi una bella soddisfazione. Credo di aver ripagato la sua fiducia. Poi è arrivata la chiamata della Salernitana, credo mi abbia voluto fortemente il direttore sportivo Fabiani. Anche perché Ventura, con i suoi trascorsi di prestigio, penso non mi conoscesse: era abituato ad altri palcoscenici. Mi sento di ringraziarli, sono contento di aver indossato la maglia granata e di aver rappresentato una piazza prestigiosa, con continuità di prestazioni e di risultati. Ho giocato quasi sempre, a parte l'infortunio. Serie A? Me la sono conquistata sul campo e vorrei provare a giocarla, ma è un discorso prematuro e ne parleremo più avanti con la società per capire quali sono le loro intenzioni".