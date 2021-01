Pisa, Sibilli: "Voglio ripagare la fiducia del mister, partita interpretata nel migliore dei modi"

L'attaccante del Pisa Giuseppe Sibilli ha parlato al termine del match vinto contro il Brescia: "E' stata una partita bella tosta, come ci aspettavamo. L'abbiamo però interpretata nel migliore dei modi e alla fine l'abbiamo portata a casa. Ho fatto bene così come i miei compagni. Sono contento che il mister mi abbia dato fiducia che voglio ripagare sul campo - riporta TuttoPisa.com -. Ho fatto tutti i ruoli dell'attacco e tutto quello che mi viene chiesto faccio. Non mi aspettavo di avere questo impatto con questa categoria, comunque difficile, ma grazie alla squadra mi sto ritagliando il mio spazio e sono contento per quello che stiamo facendo. Il primo step è la salvezza, poi vediamo se potremo toglierci qualche altra soddisfazione".