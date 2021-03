Pisa-Spal 3-0, le pagelle: Mazzitelli dominante. Berisha limita i danni, Asencio è un fantasma

PISA-SPAL 3-0

Marcatori: 43' Marsura (P), 81' Mazzitelli (P), 92' Siega (P)

PISA

Gori 6,5 - Trascorre un primo tempo tranquillo nel quale si limita a qualche buona uscita. Nella ripresa blinda la porta con un paio di interventi.

Birindelli 7 - Gioca alto, costringendo Sala sulla difensiva. Partecipa alla manovra offensiva facendo partire il cross dal quale nasce il vantaggio e andando più volte alla conclusione. (83' Belli sv)

Benedetti 6,5 - Non sbaglia un colpo in marcatura su Asencio sovrastandolo sia nel gioco aereo che in quello palla a terra.

De Vitis 7- Riportato al centro della difesa dimostra di non aver dimenticato come si fa, garantendo sempre uscite pulite. Pericoloso con un tiro da fuori.

Lisi 6,5 - Parte abbottonato, poi col passare dei minuti sale di giri facendo male alla Spal con le sue incursioni. Non si ferma mai.

Marin 6,5 - Molto positivo in fase di interdizione, recupera tanti palloni anche se non è sempre lucido al momento di distribuirli.

Quaini 6,5 - Colpito duro da Strefezza, si rialza come nulla fosse e si mette a giocare. Elegante in alcuni anticipi e nella conduzione della palla. (89' Pisano 6,5 - Dentro per proteggere il vantaggio con la difesa a tre, è protagonista del coast to coast per il terzo gol).

Mazzitelli 7,5 - Dominante, arriva sempre per primo sulle secondo palle facendo valere il fisico. Raddoppia con uno stacco imperioso.

Gucher 6,5 - Confermato sulla trequarti, perde qualche pallone di troppo però dà qualità. Berisha gli nega la gioia del gol con un grande riflesso di piede. (85' Siega 6,5 - Entra e trova il tempo per mettere il sigillo sulla vittoria col gol della sicurezza).

Marconi 6,5 - D'Angelo gli chiede più cattiveria sui palloni alti, Vicari lo fa girare a largo dall'area per un tempo. Non segna ma è utile.

Marsura 7,5 - Sblocca il risultato con un inserimento perfetto. La prima rete in maglia nerazzurra e poi un cross al bacio per il 2-0 dopo un bello spunto in velocità. (85' Palombi sv)

SPAL

Berisha 7 - Si arrende a una conclusione da distanza ravvicinata sulla quale può fare ben poco. Miracolo di piede su Gucher e un altra bella parata prima di capitolare nuovamente.

Okoli 4,5 - Indeciso nel rinviare di testa il cross dalla destra di Birindelli che si trasforma in un comodo assist per Marsura. Poi si fa saltare sul raddoppio.

Vicari 5,5 - Il primo comandamento è quello di cercare sempre l'anticipo di testa su Marconi. Lo limita sul suo terreno di battaglia ma crolla nel finale insieme a tutto il reparto.

Tomovic 6 - Torna titolare ma la sua partita dura meno di mezz'ora. Accusa un problema muscolare e deve alzare bandiera bianca. (27' Ranieri 5 - Entra a freddo e non riesce a carburare. Serata complicata).

Dickmann 5,5 - Marino lo rilancia dal primo minuto dopo un turno di riposo. Gioca col freno a mano tirato spingendo con il contagocce.

Segre 5,5 - La corsa non manca, le idee invece scarseggiano. Si lancia negli spazi senza riuscire a creare pericoli.

Missiroli 5,5 - Qualche bel filtrante ma poco ritmo nell'organizzare il gioco. Concorso di colpa con Okoli in occasione del primo gol.

Mora 5 - Prestazione anarchica, inseguendo una giocata che non arriva. Cerca di verticalizzare il gioco ma i compagni non lo seguono.

Sala 5 - Dentro per il forfait in extremis di Valoti. Entra dentro il campo per sfuggire alla pressione di Birindelli ma perde il confronto diretto. (46' Tumminello 5 - Dovrebbe dare più peso all'attacco, invece perde il pallone dal quale scaturisce il raddoppio del Pisa).

Strefezza 5 - Rischia subito l'espulsione con un intervento da codice rosso su Quaini. Sulla trequarti fatica, attacca poco e male la profondità. Meglio da esterno ma non incide.

Asencio 4,5 - Invisibile per un tempo, si nota solo per un fallo in attacco commesso su Gori e per il battibecco con D'Angelo all'uscita dal campo. (58' Floccari 5,5 - Impegna Gori con una conclusione sul primo palo. Sarà il suo unico squillo).