Pisa, Taddei: "A Verona per dare battaglia, spero le polemiche restino fuori dal campo"

Il Pisa si prepara ad affrontare il Chievo Verona nel ‘prolungamento’ della 33esima giornata del campionato Cadetto. Una gara, quella di domani (calcio d’inizio alle ore 19.00) che il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo sarà costretto a seguire dalla tribuna causa squalifica. Al suo posto l’allenatore in 2° Riccardo Taddei che descrive così l’impegno che attende i nerazzurri: "Si va a Verona per dare battaglia in campo e cercare di portare a casa un risultato positivo. Abbiamo preparato bene la partita e lavorato con intensità e cercheremo di fare una grande prestazione perché è nelle nostre corde. Affrontiamo una squadra forte e organizzata e non ci aspetta una gara semplice ma proveremo a farla nostra".

All’andata ci furono molte polemiche: “Domani mi aspetto una bella partita tra due squadre che sanno giocare a calcio. Mi auguro che tutte le polemiche rimangano fuori dal rettangolo di gioco perché così fanno i professionisti. Ci affronteremo correttamente e ci daremo battaglia come è giusto che sia".