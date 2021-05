Playoff Serie B, la finalissima di ritorno. Venezia e Cittadella si giocano la promozione in A

Ultimo atto, ultimi 90' della stagione 2020-21 del campionato di Serie B, con i playoff giunti adesso alla finalissima di ritorno, ultimo step di questo lungo percorso che decreterà chi, tra Venezia e Cittadella, raggiungerà Empoli e Salernitana (prima e seconda classificata del torneo e quindi promesse direttamente) in Serie A.

Luci accese al "Penzo" di Venezia, dove la formazione lagunare, quinta classifica della regular season, affronterà la truppa granata, piazzatasi al sesto posto e quindi impossibilitata a giocare il match di ritorno tra le mura amiche: appuntamento inizialmente fissato alle 21:30, ma anticipato alle 21:15 su richiesta del prefetto di Venezia, e gara trasmessa sia su Rai 2 che su DAZN, ma seguibile anche attraverso il consueto live di TuttoMercatoWeb.com, dove seguiranno poi ampi approfondimenti (pagelle, commenti e molto altro).

Si parte dall'1-0 dell'andata in favore del Venezia, forte di questo risultato che consente agli uomini di Paolo Zanetti persino di poter perdere con una rete di scarto e festeggiare comunque la Serie A, che arriverà anche in caso di pareggio. Al Cittadella di Roberto Venturato, insomma, serve una vittoria, con due reti di differenza.

Non sono previsti né tempi supplementari né calci di rigore, in caso di parità passa appunto il Venezia, in quanto miglior classificata.

Questo il programma:

Ore 21:15

Venezia-Cittadella