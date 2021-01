Pordenone, Diaw: "Non mi muovo di qui. Mi piacerebbe giocare in A coi neroverdi"

Il centravanti del Pordenone Davide Diaw ha le idee chiare sul proprio futuro e allontana le sirene di mercato spiegando di voler continuare l’avventura in neroverde: “Almeno fino a giugno non mi muovo, non sapevo neanche delle voci di mercato. - spiega Diaw al Messaggero Vento - Voglio ricambiare la fiducia di questo club che ha fatto uno sforzo per acquistarmi e non nego che mi piacerebbe giocare nel massimo campionato con questa maglia”.