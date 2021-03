Pordenone, Tesser: "A Monza senza paura. Boa e Balo? Decisamente di un altra categoria"

vedi letture

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa della difficile trasferta di Monza: “Affrontiamo una squadra che ha valori importantissimi, ma dobbiamo guardare in casa nostra e arrivare bene all’appuntamento di domani sia mentalmente sia fisicamente, giocando senza paure e timori reverenziali. Veniamo da un momento non brillantissimo, vero, ma dobbiamo saper reagire. Martedì con il Chievo è stata ingiusta quella sconfitta così, ma se non è bastata quella prestazione bisogna fare meglio. Ultimamente abbiamo avuto un paio di situazioni importanti da gol per partita, ma non le abbiamo sfruttate. A Monza dovremo capitalizzare al massimo ciò che creeremo. - continua Tesser come si legge sul sito del club friulano - Avremo ancora numerose assenze, purtroppo. Spero di recuperare Musiolik per la panchina. Boateng e Balotelli? Non sono decisamente calciatori da Serie B, li potremo affrontare giocando da squadra e con coraggio e carattere. Diaw e Di Gregorio, ora al Monza, sono due ragazzi eccezionali a livello umano e ottimi calciatori, di grande qualità”.