Pres. Lecce: "Progetto triennale per la A, godiamoci il privilegio di avere una fiammella"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nella conferenza post-mercato ha commentato così l’operato della società giallorossa: “Per quanto riguarda il club, tirando un po’ le somme, è bene essere trasparenti e chiari. A seguito della retrocessione abbiamo trascinato in Serie B una serie di contratti in essere per un monte ingaggi totale per circa 15 milioni di euro. Rispetto a questi percepiremo un paracadute di 7 milioni, quindi con un chiaro e precisissimo sforzo da parte della società. Abbiamo chiesto al nuovo direttore dell’area tecnica, in soli quattro mesi, di valorizzare questo tipo di investimenti, evitando fosse solo legato al risultato sportivo del momento. Ma non ci siamo tirati indietro. Abbiamo chiesto di lavorare su quattro linee guida: in questi solo quattro mesi eliminare dal gruppo della prima squadra i calciatori non funzionali al progetto tecnico o scontenti; rafforzare la rosa attraverso elementi che fossero funzionali nell’immediato, rafforzando la rosa con calciatori nel pieno della propria maturità calcistica per coltivare sogni di ambizione perché dopo una retrocessione non è semplice ripartire; terzo punto, acquistare giovani per la prima squadra di qualità, prospettive e a titolo definitivo ricorrendo il meno possibile alla formula dei prestiti, per un calcio che non sapremo come sarà; quarta e ultima linea guida, lavorare per l’acquisizione a titolo definitivo di ragazzi per il settore giovanile. Questo, nella nostra testa, è un investimento sul Lecce per i prossimi anni: in Italia ci sono proprietà straniere sempre più presenti, fondi stranieri, totale assenza di business. È stato fatto un lavoro incredibile, anche sulla carenza di alcune strutture come il settore giovanile, anche questa in una visione di crescita complessiva. Ho la sensazione che stia nascendo qualcosa di importante, anche grazie al lavoro e alla passione di Corvino".

Sulla stagione in corso: "Il fatto che dopo una retrocessione siamo a quota 30 faticosissimi punti e nonostante le mille difficoltà siamo lì, possiamo alimentare una fiamma. Deve essere un privilegio per noi e viverla con l'angoscia che non sia subito un incendio è un prospettiva sbagliata. Godiamoci, ripeto, questo privilegio e così apprezzeremmo qualche risultato fuori casa. Se poi a fine anno riusciremo a fare qualcosa di grande, sarebbe l'ennesimo capolavoro. Al momento ci manca qualche vittoria, ma tutto sommato il rendimento complessivo è in linea con le aspettative".

Ancora sul mercato: "Come voto, da professore universitario, do 30. Per la lode aspettiamo un po' di tempo, ma la darei al direttore per tutti gli sforzi h24 di Corvino per combattere per noi. Falco? Ho badato tanto, troppo, all'aspetto umano. E proprio per quello abbiamo raccolto qualche successo in passato, non mi sono mai risparmiato con calciatori e allenatori. Lui ha detto che è meglio che la verità non si sappia? Meglio così per lui e la chiudo qui".