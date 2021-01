Pres. Pescara: "Moncini? Il Benevento ci ha speso tanto, non credo lo rimandi in B"

vedi letture

Che il Pescara stia cercando un attaccante è cosa nota: i nomi ora in auge sono quelli di Adriano Montalto, Fabio Ceravolo, Alessio Dionisi, Manuel Pucciarelli e Gabriele Moncini.

A far chiarezza su tutto, dalle colonne de Il Messaggero - ed. Abruzzo, è il presidente del club biancazzurro Daniele Sebastiani: "Sappiamo bene cosa fare. Ci servono delle punte perché non ne abbiamo e quando manca Ceter siamo in difficoltà. La prossima settimana dovrebbe rientrare Asencio, che ha ricominciato a correre. Ma lì davanti c’è da fare qualcosa. Gli altri reparti? Vedremo strada facendo, qualcuno che sta trovando poco spazio ci chiederà di andare via. Moncini? Una strada molto difficile. Il Benevento ha speso tanti soldi per comprarlo un anno fa e non credo voglia rimandarlo in B. Le punte disponibili sono quelle che si leggono in giro. Ceravolo? Non dobbiamo prendere un giocatore perché è abbordabile, dobbiamo prenderlo perché funzionale”.