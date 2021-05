Proia sblocca la gara del Penzo. Cittadella in vantaggio sul Venezia dopo 25 minuti

Il Cittadella riapre il discorso promozione dopo appena 25 minuti di gioco. Passaggio filtrante di Iori per Proia che si inserisce perfettamente per vie centrali, anticipa Ceccaroni, morbido nell'occasione, e batte Manepaa in uscita. Ora alla squadra di Venturato servirà un altro gol per andare in Serie A, mentre il Venezia sarebbe ancora virtualmente in Serie A grazie al miglior posizionamento in stagione regolare.