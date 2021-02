Reggiana, Alvini: "Contro la Salernitana è una gara da 3 punti, ed è importante per quello"

Alla vigilia della gara contro la Salernitana, valida per la 25^ giornata del campionato di B, in casa Reggiana è mister Massimiliano Alvini a parlare alla stampa: "E' stata una bella settimana perché c'è stato un clima positivo, anche a livello climatico: prendo di buono questo. La vittoria di Cittadella? E' dimenticata, già sabato a fine partita il pensiero è subito volato a questa settimana. Ma non facciamo una questione di modulo, dipenderà molto dallo sviluppo del gioco: quella contro la Salernitana è una gara che vale tre punti, ed è importante per quello".

Ci saranno però tante assenze: "Siamo orfani di Cerofolini, Rossi, Zampano, Kargbo e Ardemagni. Valuteremo Yao nell'arco delle due partite, forse, con le gare ravvicinate, potrebbe saltarne una. Per ora siamo questi, poi vedremo, perché c'è anche Siligardi che ha preso una botta in allenamento, ma speriamo la smaltisca in giornata: ieri non si è allenato, oggi vedremo. Costa? E' a disposizione, vedremo in che minutaggio".

Conclude: "La squadra sta lavorando, ha una sua idea, i ragazzi hanno grandi meriti per la qualità che mettono nel lavoro e nell'impegno. Abbiamo fatto gare buone e altre meno, c'è stata un'alternanza di risultati, è vero, ma stiamo bene e stiamo lavorando bene. Vedo consapevolezza e maturità. Io ho sempre avuto fiducia nella squadra, sapevo quale percorso avrebbe fatto, così come so che fino all'ultimo lotteremo per quell'obiettivo: ma la squadra è sul pezzo ed è concentrata".