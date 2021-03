Reggiana, Alvini: "Non ha funzionato nulla, partita da cancellare"

vedi letture

Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa al termine della pesante sconfitta per 4-0 rimediata al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" contro il Lecce: "E' una serata completamente da dimenticare. Tra andata e ritorno abbiamo fatto fatica come mai non era successo quest'anno, la squadra non ha fatto bene sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Oggi è stata una giornata storta che arriva dopo un periodo positivo, bisogna cancellare questa partita: può essere che i giocatori abbiano sentito pressione dopo il 7-1 dell'andata, durante la settimana non c'erano questi segnali. La squadra voleva dare il meglio ma non ce l'ha fatta, può essere che si siano ripresentati i fantasmi della gara disputata a Lecce".

Aver giocato quasi tutto il secondo tempo in dieci uomini ha cambiato i piani?

"Sicuramente sì, siamo rientrati in campo per provare a fare un secondo tempo diverso ma da quando siamo rimasti in inferiorità numerica la partita è cambiata di nuovo, andandosi a complicare ulteriormente. Non ha funzionato nulla".

Il modulo a trazione anteriore è stato un problema?

"No, non credo. Abbiamo avuto meno equilibrio contro una squadra a cui va tutto bene quando gioca contro di noi: abbiamo concesso troppo, il problema nostro non è stato solo il centrocampo. Non ha girato niente per il verso giusto".

Come si affronteranno le prossime partite?

"Cercando di migliorarci e dimenticando la partita di stasera. Volevamo regalare a tutti una serata diversa ma non ce l'abbiamo fatta, ci dispiace tantissimo: vogliamo voltare subito pagina, ci aspetta una gara importantissima con la Cremonese. Ripartire subito è il nostro obiettivo".