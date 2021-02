Reggiana, Ardemagni e la Serie A: "Non mi sono imposto per poca fiducia e per colpa mia"

Tornato al gol dopo oltre un anno Matteo Ardemagni, attaccante della Reggiana, si è raccontato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com raccontando anche il suo rapporto con la Serie A: “Perché non sono riuscito ad impormi? È responsabilità anche mia. Ma quelle volte che ero in Serie A non ho avuto la possibilità di giocare. Al Chievo avevo davanti Pellissier e Paloschi, non mi hanno mai dato fiducia. Da subentrato per dieci minuti è tutto diverso. L’attaccante vive per il gol. Anche a Frosinone ho giocato poco. O segni e inizi a prendere fiducia o diventa complicato. Poi io sono uno istintivo, così a gennaio ho deciso di cambiare perché giocavo poco. Però non mi piace guardare il passato. Se ci penso ancora? Ho trentatré anni ma non li dimostro. C’è ancora tempo. Farò di tutto per andarci”.