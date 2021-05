Reggina, Baroni: "Dispiace chiudere in questo modo, mi assumo la responsabilità"

Marco Baroni, tecnico della Reggina, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa per 4-0 in casa contro il Frosinone: "Per noi le ultime partite ravvicinate sono state complicate sotto il profilo fisico ma anche sotto l'aspetto mentale, mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Ringrazio ancora una volta la squadra e i tifosi, che ci sono sempre stati vicini anche se non presenti allo stadio: lo striscione esposto in Curva mi ha toccato molto, ci dispiace chiudere in questo modo. Quella di oggi è stata una brutta sconfitta che però non cancella la bellissima annata fatta dalla Reggina".

Cos'ha avuto Menez? Un commento su Petrelli e Chierico?

"Menez non si è allenato ieri perché ha accusato un problema ad una caviglia, dunque ho deciso di non convocarlo. Petrelli e Chierico sono cresciuti molto nel corso della stagione, hanno lavorato tanto e dunque mi sembrava giusto dare loro una possibilità: avrei voluto metterli dentro in una situazione di punteggio diversa, ma va bene così. Mi sarebbe piaciuto dare un premio anche a Rechichi e Bezzon".