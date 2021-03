Reggina-Chievo 1-1, le pagelle: Djordjevic illude, Denis deus ex machina

vedi letture

Queste le valutazioni di Reggina-Chievo: gara terminata 1-1.

REGGINA-CHIEVO 1-1

Marcatori: 48’ Djordjevic (C), 89’ Denis (R)

REGGINA

Nicolas 6,5 – Reattivo sul bolide di Garritano ad inizio gara e sulla successiva punizione di Ciciretti. Nella ripresa si ripete sull'ex Empoli, tenendo a galla i suoi.

Lakicevic 6,5 – Spinge con grande costanza sulla destra, mettendo in mezzo tanti cross come quello per il pareggio di Denis.

Cionek 7 – Sempre attento quando arrivano palloni pericolosi in area, come in occasione del colpo di testa di Bertagnoli che toglie letteralmente dalla porta sull’ultima occasione capitata al Chievo.

Dalle Mura 5,5 – Esordio dal primo minuto per il talento scuola Fiorentina, che paga qualche incertezza come sul gol di Djordjevic.

Di Chiara 5,5 – Soffre le continue iniziative del Chievo dalla sua parte, Non dando un grande apporto neanche in fase offensiva. (Dal 90’ Liotti s.v.)

Bianchi 6 – Un paio di sortite offensive e poco altro, con una conclusione terminata sul fondo.

Crisetig 6 – Più utile nel proteggere la retroguardia rispetto a quando deve impostare la manovra.

Crimi 6 – fa sentire la sua presenza in entrambe le fasi, facendo valere il suo dinamismo. (Dal 61’ Micovschi 6 – Conferisce maggiore intraprendenza all’attacco amaranto)

Rivas 5,5 – Non riesce a mettere in atto grossi spunti sul settore destro dell’attacco amaranto. (Dal 72’ Denis 7,5 – Entra e segna un gol di vitale importanza, regalando alla reggina un pareggio insperato)

Montalto 5 – Ben contenuto dai centrali gialloblù, fatica ad incidere in avanti. (Dal 46’ Okwonkwo 5,5 – Non aumenta di molto la pericolosità dell’attacco calabrese)

Edera 5,5 – Più utile in fase di non possesso che per le sue iniziative offensive. (Dal 46’ Bellomo 6 – Nella ripresa si rende pericoloso in un paio di circostanze)

CHIEVO

Semper 6 – Poco impegnato nel corso del match, non riesce nel miracolo sul colpo di testa di Denis che vale l’1-1.

Bertagnoli 6,5 – In crescita nell’adattamento al ruolo di terzino destro, sia in fase difensiva che per i pericoli che riesce a creare negli ultimi metri.

Leverbe 6 – Attento nella protezione dell’area, fatica ad impostare anche per il terreno reso difficile dalla pioggia.

Gigliotti 6 – Eccezion fatta per un paio di appoggi sbagliati, contribuisce a limitare al minimo le occasioni per la Reggina.

Renzetti 5,5 – Meno dirompente sulla corsia di sinistra rispetto ad altre esibizioni. (Dal 69’ Cotali 5,5 – Fatica nel duello con Lakicevic, tra i più attivi nel finale)

Palmiero 6,5 – Nonostante il terreno pesante, riesce spesso a pescare con qualità gli attaccanti clivensi.

Obi 6 – Dopo una prima mezz’ora di sostanza, deve abbandonare il campo per infortunio. (Dal 35’ Viviani 6 – Imita il compagno che rileva, uscendo dopo circa mezz’ora per infortunio. Dal 69’ Zuelli 6 – nel finale cerca di dare quantità e qualità alla mediana)

Garritano 6,5 – Parte da interno di centrocampo per poi inserirsi frequentemente in area. Sua la prima occasione, con un bolide da fuori alzato sopra la traversa da Nicolas.

Ciciretti 6 – Inizialmente non riesce ad incidere, ma poi cresce con il passare dei minuti e sfiora il gol un paio di volte. (Dal 78’ Mogos s.v.)

Djordjevic 7 – Viene rilanciato dal primo minuto da Aglietti, fallendo una comoda occasione per poi riscattarsi ad inizio ripresa con la rete del momentaneo vantaggio. (Dal 78’ Margiotta s.v.)

Canotto 6,5 – Tra i più intraprendenti in maglia gialloblù nel primo tempo, per i tanti pericoli creati agli avversari. Decisamente sfortunato, avendo colpito tre pali con due tiri verso la porta.