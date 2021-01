Reggina-Lecce 0-1, le pagelle: Menez entra male. Stepinski crea, Gabriel sigilla

REGGINA-LECCE 0-1

Marcatori: 28' Stepinski

Nicolas 6 - Viene realmente chiamato in causa soltanto in un'occasione e non riesce a metterci una pezza sul tacco di Stepinski, subisce meno di quanto si poteva aspettare.

Delprato 5,5 - Spinge anche tanto lungo la corsia destra ma senza alcun costrutto, ci prova anche in rovesciata. Decisiva la sua deviazione sul colpo di tacco di Stepinski che manda in vantaggio il Lecce.

Loiacono 6 - I due centrali sono i migliori attaccanti amaranto nel corso del secondo tempo, fa ad un passo dalla segnatura ma Meccariello salva sulla linea. Dal punto di vista difensivo viene poco impegnato. (Dal 75' Bellomo sv).

Cionek 6 - Un Massimo Coda che non gli crea troppi patemi d'animo nel corso del primo tempo, nella ripresa ancora meno e sfiora anche il gol su azione di calcio d'angolo.

Di Chiara 6 - Prova a spingere con grande continuità lungo la corsia di competenza, qualche pallone interessante scodellato in mezzo. Bello il duello a tutta velocità contro Adjapong.

Bianchi 5,5 - Tanto lavoro in fase di non possesso, prova ad arginare il palleggio dei salentini ma non basta per conquistarsi la sufficienza. Sottotono rispetto alle scorse prestazioni.

Folorunsho 6,5 - Anche nel ruolo di mediano prova ad illuminare la manovra degli amaranto, soprattutto nel corso del primo tempo manda in porta prima Liotti e poi Rivas che non ne approfittano.

Situm 5 - Dopo la buona prestazione contro l'Ascoli non si ripete al Granillo, soprattutto nel primo tempo viene spesso servito lungo la corsia destra ma non imbecca mai la decisione giusta. (Dal 75' Micovschi sv).

Rivas 5 - Costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco per un problema muscolare. I suoi scatti mandano in difficoltà la retroguardia salentina ma non riesce a capitalizzare le due grandi occasioni a disposizione. (Dal 39' Menez 4,5 - Entra a freddo, nel secondo tempo può cambiare il volto della sfida ma manda direttamente tra le braccia di Gabriel il calcio di rigore).

Liotti 5,5 - Non è la sua giornata migliore, non entra nel vivo delle azioni offensive della Reggina. Ha una buona occasione nel primo tempo ma si fa anticipare da Adjapong. Nel secondo tempo ci riprova ma non trova il gol.

Charpentier 6 - Falcidiato dalla sfortuna, l'ex attaccante dell'Avellino torna in campo esattamente un anno dopo dall'ultima volta. Un buon primo e in avvio di ripresa arriva l'ennesimo problema muscolare. (Dal 49' Denis 5,5 - Ci si poteva attendere qualcosa in più, non tira mai in porta).

LECCE

Gabriel 7 - Insieme all'autore del gol, Stepinski, è lui il protagonista di giornata in casa Lecce. Grande parata su Rivas nel primo tempo, ipnotizza dal dischetto Menez nella ripresa.

Adjapong 7 - Motorino inesauribile, specie per un'ora di gioco, lungo la corsia di destra. Suo l'assist per il gol dell'attaccante polacco, nella ripresa bravo anche a chiudere le avanzate avversarie.

Lucioni 6 - Nulla da eccepire nella prestazione dell'ex di turno, non lascia spazi centralmente alla Reggina. Gli viene fischiato contro un calcio di rigore per un tocco di braccio, inesistente.

Dermaku 6 - Abbastanza sfortunato l'ex centrale di Cosenza e Parma, una buona chiusura su Rivas poi l'infortunio. Non riesce nemmeno a terminare il primo tempo al Granillo. (Dal 34' Meccariello 6,5 - Spedito in campo per il problema accusato da Dermaku, salva sulla linea un colpo di testa di Loiacono).

Zuta 6 - Subisce un brutto colpo al capo nel corso del primo tempo, gioca con una vistosa fasciatura e comunque sfodera una buona prestazione. Facile per lui contenere Situm.

Henderson 6 - Più sostanza e meno qualità in una partita spigolosa, l'ex Bari viene spesso chiamato a compiti di rottura e si mette a disposizione della squadra con sacrificio. (Dal 60' Majer 6 - Si sacrifica in fase di non possesso).

Tachtsidis 6,5 - Il cervello del centrocampo del Lecce, tocca tantissimi palloni in mezzo al campo il greco per tutto il corso della sfida. E' suo il primo brivido dell'incontro verso la porta di Nicolas.

Bjorkengren 6 - Si vede poco ma quando c'è da combattere non si tira indietro, contrasta i portatori di palla avversari in mezzo al campo. Non demerita assolutamente. (Dal 60' Listkowski 6 - Entra e si prende un giallo ma difende bene).

Mancosu 5,5 - Non riesce ad uscire dal guscio nella sfida del Granillo, imbavagliato dal centrocampo amaranto. Pochi guizzi, un solo tiro in porta che termina ampiamente a lato. (Dal 82' Calderoni sv).

Stepinski 7 - Una sola occasione nel corso di tutta la sfida e capitalizza al massimo, colpo di tacco anche sporcato da Delprato. Un gol pesante e soprattutto si sblocca il polacco. (Dal 82' Dubickas sv).

Coda 4,5 - Ha una sola occasione e manda alto sopra la traversa, ingenuo il primo giallo e male anche sulla sbracciata contro Delprato. Si prende il rosso che complica i piani del Lecce.