Reggina, per la porta si profila un duello fra Vigorito e Micai

Per la porta della Reggina si profila una corsa a due fra Mauro Vigorito, attualmente in forza al Lecce, e Alessandro Micai, in uscita dalla Salernitana. I primi contatti per il primo hanno messo in luce una distanza fra domanda e offerta e per questo il club calabrese starebbe guardando con attenzione l’evolversi della situazione del secondo che potrebbe svincolarsi dal contratto con i campani e arrivare così a costo zero. Lo riferisce Calciolecce.it spiegando che su Micai è sempre vigile anche il Bari.