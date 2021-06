Reggina, Rivas rischia di allontanarsi. Il Lecce si inserisce nella corsa all'esterno

vedi letture

La Reggina rischia di perdere Rigoberto Rivas, esterno offensivo di proprietà dell'Inter. Il club calabrese dopo non aver riscattato (per 1,5 milioni) il cartellino dell'honduregno è al lavoro per acquistare, a cifre più basse, il suo cartellino, ma deve guardarsi dalla concorrenza. Secondo La Gazzetta del Sud infatti il Lecce di Baroni, che ha allenato Rivas a Reggio Calabria lo scorso anno, si è inserito nella corsa per provare a portare il classe '98 in giallorosso.