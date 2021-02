Salernitana-Chievo 1-1, le pagelle: Tutino incontenibile, Semper salva il risultato

Salernitana-Chievo 1-1

Marcatori: 23' Tutino (S), 50' De Luca (C)



Salernitana

Belec 6,5 – Pochi interventi ma decisivi. Nega il gol a Ciciretti nel primo tempo, mura Djordjevic nella ripresa salvando il risultato.

Bogdan 6 – Buona prova del croato, pur con qualche sbavatura nel primo tempo. Garritano è una minaccia costante, ma lo tiene a bada.



Gyomber 6,5 – Padrone incontrastato dei palloni alti, mura a più riprese De Luca e soci.

Mantovani 6,5 – Dal suo lato il Chievo attacca poco, ma non trova varchi. Gara convincente per il difensore romano.

Jaroszynski 5,5 – Quasi non pervenuto in zona offensiva, si limita a contenere sul suo lato.

Coulibaly 6 – Bravo a sporcare le linee di passaggio ospiti, anche se a volte con eccessiva irruenza. Lascia il campo per non incappare nel secondo giallo. Dal 72' Schiavone 6 - Contribuisce a far legna nel finale.

Di Tacchio 6,5 - Stavolta il capitano granata si fa vedere più in zona offensiva che in interdizione. Prima sfiora l'eurogol con un tacco volante su corner, poi nella ripresa va vicino al nuovo vantaggio con una sassata dalla distanza. Dall'83' Dziczek sv

Capezzi 5,5 - Prova incolore del centrocampista granata, che non riesce a pungere come consueto con i suoi inserimenti. Dal 57' Kiyine 5,5 - Gioca pochi palloni e non riesce a dare la scossa.



Casasola 7 - E' suo lo splendido assist per l'1-0 di Tutino, mentre nella ripresa pennella sulla testa di Djuric un cross al bacio. Qualche affanno dal suo lato sugli affondi di Garritano nella ripresa, ma regge bene l'urto.

Tutino 7 - Nel primo tempo è incontenibile. Con roulete, dribbling e accelerazioni manda in tilt la difesa ospite. Ritrova il gol dopo tempo, con un bel controllo orientato che spiazza il marcatore. Cala leggermente nella ripresa. Dall'82' Gondo sv

Djuric 5,5 - Sgomita come al solito, ma non riesce ad incidere. Ad inizio ripresa ci prova in rovesciata, ma senza successo, poi con un'incornata smanacciata da Semper. Dall'82' Anderson sv

Chievo Verona

Semper 6,5 - Stesso discorso che per il suo collega avversario. Non può nulla sul gol di Tutino, ma salva il risultato prima sul colpo di tacco di Di Tacchio e poi sull'incornata di Djuric nella ripresa.

Mogos 5,5 - Non si fa notare praticamente mai dalla cintola in su, limitandosi al compitino in contenimento.

Leverbe 5,5 - Tutino è un cliente difficile e, nonostante alcune chiusure importanti, pesa sul voto finale la leggerezza con cui si fa mettere fuori gioco dall'attaccante granata sul gol del vantaggio.

Rigione 6,5 - Buona prova del centrale di Aglietti, che contiene bene Djuric senza rischiare mai troppo.



Renzetti 5,5 - Non la migliore giornata per il laterale gialloblù, che perde il mismatch col dirimpettaio Casasola, il quale fa il bello e il cattivo tempo.

Ciciretti 6 - Dal suo mancino arrivano i maggiori pericoli per la difesa granata, ma tutti da palla inattiva. Per il resto, qualche spunto e poco più. Dal 65' Canotto 6,5 - Entra col piglio di chi vuole spaccare il mondo. Da solo tiene in apprensione tutta la retroguardia granata, costretta agli straordinari per arginarlo.



Obi 5,5 - Tanto lavoro oscuro per il centrocampista nigeriano, che però fatica non poco palla al piede.

Palmiero 6,5 - La mente del Chievo, dirige la manovra con lucidità e autorità dispensando aperture e cambi di gioco col contagiri. Dal 76' Viviani sv



Garritano 6,5 - Non sempre preciso, ma affonda con costanza dal suo lato creando non pochi grattacapi alla retroguardia granata. Da un suo tiro-cross che si infrange all'incrocio nasce il gol del pareggio clivense. Dall'81' Bertagnoli sv

Margiotta 5 - Il meno brillante in avanti, Gyomber gli mette a museruola e lo disinnesca senza particolari difficoltà. Dal 66' Djordjevic 5,5 - Ha sui piedi il pallone della vittoria, ma si lascia ipnotizzare da un super Belec.

De Luca 6,5 - Trova un gol pesante che permette ai gialloblù di restare agganciati alle zone nobili della classifica. E' il più mobile della squadra di Aglietti e viene spesso cercato dai compagni. Dall'81 Giaccherini sv