Salernitana-Frosinone, le formazioni ufficiali: Anderson con Tutino. Turn over per Grosso

Tanti cambi in casa Frosinone da parte del tecnico Grosso che mantiene solo tre titolari dell'ultima gara: Bardi, Zampano e Vitale. In difesa i centrali saranno Szyminski e Capuano con Brighenti schierato come esterno destro. A centrocampo spazio a Carraro e Gori, mentre in avanti saranno Kastanos e Brignola gli esterni del tridente con lo statunitense Novakovich riferimento centrale. La Salernitana risponde con l'attacco leggero formato da Anderson e Tutino, a centrocampo spazio a Kupisz, con Casasola che trasloca a sinistra, e Kiyine, mentre in difesa Veseli sostituisce Bogdan. Queste le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Kiyine, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Anderson, Tutino. Allenatore Castori

Frosinone (4-3-3): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano, Zampano; Gori, Carraro, M. Vitale; Brignola, Novakovich, Kastanos. Allenatore Grosso