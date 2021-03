Salernitana, Mantovani: "Sarebbe un orgoglio giocare con questa maglia in Serie A"

Il difensore della Salernitana Valerio Mantovani in un’intervista rilasciata a Ottochannel ha parlato della corsa verso la Serie A e della solidità difensiva trovata nell’ultimo periodo con ben sette gare senza gol al passivo: “Ora dobbiamo affrontare le partite che mancano alla fine senza alcun timore. Dopo la sconfitta di Empoli ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che non era questo il campionato che volevamo fare e che dovevamo ambire ad altri obiettivi, ci siamo dati una svegliata e ora dobbiamo continuare a essere continui e giocare sempre come fatto contro il Brescia. Questa squadra ha fame e vuole riportare la Salernitana in Serie A. - continua Mantovani parlando del proprio futuro – Ho rinnovato e resterò qui, certo farlo giocando in massima serie sarebbe un orgoglio anche perché sono uno dei vetrani di questa squadra. E poi portare questo pubblico in Serie A sarebbe stupendo”.