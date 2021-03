Salernitana, parla Castori: "Spal di alto livello". I convocati: recupera Belec

“Domani affrontiamo una squadra di altissimo livello per la categoria e servirà una grande prestazione. Noi siamo concentrati per fare la nostra partita e vogliamo tornare ad ottenere un risultato positivo importante fra le mura amiche”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana – Spal. Il mister ha quindi concluso: “La squadra sta bene, termina le partite in crescendo e questo fa ben sperare per il futuro. Sarà importante la gestione delle energie perché siamo in un ciclo di gare ravvicinate. Recuperiamo alcuni giocatori che erano indisponibili e tutti saranno utili da qui alla fine”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Spal. Quasi tutti a disposizione del tecnico che, tra l'altro, ha inserito in lista anche Alessandro Micai al posto di Guerrieri. Presumibilmente, però, il portiere andrà in panchina. Resta da capire se Belec ritornerà in campo dal primo minuto o ci si affiderà ancora ad Adamonis dopo le due ottime prestazioni contro Ascoli e Reggiana. Out soltanto Lombardi e Dziczek, oltre ad Antonucci per scelta tecnica. Ci saranno anche Anderson e Mantovani, in crescita sul piano fisico dopo i problemi muscolari che costrinsero entrambi a saltare la gara del Mapei.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.