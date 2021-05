Serie B, 1° turno playoff: dopo 45' Cittadella in vantaggio sul Brescia grazie al gol di Proia

Al via i playoff di Serie B, aperti quest'oggi dal confronto tra Cittadella e Brescia, gara secca valida per il 1° turno (iniziata con 30' di ritardo per problemi al VAR al "Tombolato").

Da poco conclusi i primi 45', che vedono la formazione di casa avanti 1-0 grazie alla rete di Proia quasi sul finire di primo tempo; ricordiamo che qualora dovesse pareggiare il Brescia si andrà poi ai supplementari, ma il confermarsi dell'eventuale pari al termine dei minuti aggiuntivi premierà comunque i veneti, forti del miglior piazzamento in classifica

Di seguito il programma playoff completo:

ORA IN CAMPO (parziali)

Cittadella-Brescia 1-0 (40' Proia)

ORE 21:00

Venezia-ChievoVerona

SEMIFINALI

Andata - lunedì 17 maggio 2021

Ore 18.30: Vincente Cittadella/Brescia – Monza

Ore 20.45: Vincente Venezia/ChievoVerona – Lecce

Ritorno - giovedì 20 maggio 2021

Ore 18.30: Lecce – Vincente Venezia/ChievoVerona

Ore 20.45: Monza – Vincente Cittadella/Brescia

FINALE

Andata - domenica 23 maggio 2021, ore 21.15

Ritorno - Giovedì 27 maggio 2021, ore 21.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato