Serie B, Ascoli-Chievo: veneti al Del Duca per avvicinare il vertice

vedi letture

Fischio d’inizio alle ore 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Nel fine settimana scende in campo la Serie B, con le partite valide per la 19^ giornata (l’ultima del girone d’andata). Tra le sfide più interessanti figura Ascoli-Chievo: due squadre in salute, ma che lottano per obiettivi completamente diversi (i marchigiani per la salvezza, mentre i veneti per i playoff). La buona salute delle due formazioni preannuncia un confronto gradevole e aperto a qualsiasi risultato. Appuntamento alle 14.00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca, dirige il match il Sig. Antonio Rapuano di Rimini.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Dimenticare il k.o. con il Cittadella e riprendere la corsa verso la salvezza. L’Ascoli non può fermarsi a rimuginare sulla sconfitta con i veneti, occupando attualmente l’ultimo posto della classifica e avendo quindi un disperato bisogno di punti. Inoltre, la prestazione fornita contro il Cittadella fa ben sperare e dà continuità a quanto visto nelle 3 precedenti sfide, in cui sono arrivati 7 punti. Il tecnico bianconero Andrea Sottil chiede quindi ai suoi ragazzi una reazione, a partire dal match contro il Chievo. Dal mercato sono arrivati tre nuovi innesti: il terzino Tommaso D’Orazio, l’esterno offensivo Soufiane Bidaoui e l’attaccante Simone Simeri. Tra questi, Bidaoui potrebbe partire dall’inizio giocando sulla trequarti dietro alla coppia formata da Tupta e Bajic. D’Orazio e Simeri sono invece due armi interessanti a gara in corso, per il 4-3-1-2 che dovrebbe essere schierato da Sottil.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Continuità è la parola d’ordine del Chievo che, dopo le sconfitte contro Lecce e Frosinone, ha inanellato una serie di 8 risultati utili consecutivi. Trend sicuramente positivo, ma non ancora sufficiente per consentire ai gialloblù di occupare le prime posizioni della classifica. Servono dunque ulteriori riscontri, innanzitutto nel match contro l’Ascoli. Sul piano della formazione, Aglietti dovrebbe tornare al 4-4-2 dopo l’esperimento del 4-2-3-1 visto a Vicenza. In difesa potrebbe rientrare Gigliotti, al posto di uno tra Rigione e Leverbe. A centrocampo Ciciretti e Garritano saranno gli esterni, con Obi in vantaggio su Viviani per far coppia con Palmiero. In avanti è la solita giostra, con Margiotta in lieve vantaggio sui compagni di reparto per via del gol che ha regalato il pareggio contro i biancorossi di Di Carlo.