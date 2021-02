Serie B, Brescia-Chievo: veneti in terra lombarda per avvicinare la vetta

Fischio d’inizio alle ore 18.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La 23^ giornata di Serie B si chiude con una sfida di tutto rispetto che può cambiare le carte in tavola sia in testa che in coda alla classifica. Si tratta di Brescia-Chievo: due squadre partite con l’obiettivo di disputare un campionato di vertice, ma che poi hanno seguito due percorsi diametralmente opposti. I lombardi si trovano appena sopra la zona retrocessione, mentre i veneti stanno girando a mille e occupano la seconda posizione (a pari punti con Cittadella e Monza). Una sfida da non perdere, che può regalare sorprese. Appuntamento alle ore 18.00 allo stadio Rigamonti di Brescia, dirige il match il Sig. Antonio Di Martino di Teramo.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Dare una svolta con un risultato di prestigio ad un campionato fin qui deludente. Questo è l’obiettivo del Brescia giunto ad inizio febbraio all’ennesimo cambio in panchina con l’arrivo di Pep Clotet. Nelle prime 2 uscite con la nuova guida tecnica sono arrivati altrettanti pareggi, che non tolgono le rondinelle dalla parte bassa della classifica. Un successo contro una delle squadre più in forma del campionato darebbe nuovo slancio al Brescia, per allontanare le ultime posizioni e magari cominciare una sorta di nuova stagione. Tra i convocati tornano Papetti e Van de Looi, mentre non saranno della partita Spalek e Cistana. Nel 4-3-1-2 di Clotet Papetti dovrebbe trovare spazio al centro della difesa accanto a Chancellor, mentre Spalek dovrebbe essere sostituito da Jagiello. Attacco affidato al tandem Donnarumma-Ayè.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Scendere in campo con consapevolezza del momento propizio, ma senza abbassare la guardia. Il tecnico Aglietti avverte i suoi, forti di 13 risultati utili consecutivi e quindi a rischio peccato di presunzione. I risultati dell’ultimo periodo sono arrivati grazie ad umiltà e determinazione, doti venute fuori in modo emblematico nell’ultimo turno contro la Reggiana. Per proseguire su questa via, approfittando dei risultati negativi delle concorrenti per l’alta classifica, il Chievo deve dunque affrontare il Brescia con il massimo della concentrazione. Un obiettivo che Aglietti perseguirà operando qualche cambio rispetto alla formazione dell’ultimo turno. In difesa confermata la coppia centrale Leverbe-Rigione, mentre sulle fasce uno tra Mogos e Renzetti potrebbe riposare (con Pavlev e Cotali pronti a subentrare). In mediana Palmiero e Garritano dovrebbero tornare a giocare dal primo minuto, probabilmente al posto di Obi e Ciciretti. Infine, in avanti Margiotta scalpita per togliere il posto ad uno tra De Luca e Fabbro.