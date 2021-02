Serie B, Brescia-Cittadella: torna Špalek. Donnarumma e Tsadjout alla ricerca del gol perduto

Seconda giornata di ritorno per le squadre di Serie BKT, la 21ª da inizio campionato. Dopo l'anticipo di ieri tra Lecce ed Ascoli (1-2), sono otto le gare in programma quest'oggi, in attesa del posticipo di domenica tra Regina e Virtus Entella. Allo stadio "Rigamonti" si affrontano i padroni di casa del Brescia e il Cittadella, due squadre lontane in classifica ma accomunate da una decisa flessione di risultati nell'ultimo periodo. La sconfitta di Ascoli, la quarta consecutiva, ha innescato l'ennesimo cambio sulla panchina delle "Rondinelle": esonerato Dionigi, al suo posto ufficializzato lo spagnolo Josep Clotet Ruiz, quarto allenatore dei lombardi in questa stagione. Ospiti reduci dal deludente pareggio casalingo acciuffato nel finale di gara contro la Cremonese, ottenuto dopo due sconfitte consecutive che hanno rallentato la marcia dei granata in ottica promozione diretta in massima serie. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il il signor Federico Dionisi della sezione de L’Aquila.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Il primo dubbio riguarda la presenza di Pep Clotet in panchina: possibile che la squadra venga guidata da Daniele Gastaldello e che il nuovo tecnico prenda il timone delle "Rondinelle" dalla prossima settimana. Il cambio in panchina potrebbe segnare il ritorno alla difesa a quattro davanti a Joronen, con Karacic e Martella terzini ai lati di Matějů e Papetti (in vantaggio rispettivamente su Chancellor e Mangraviti). Jagiello dovrebbe arretrare sulla linea dei centrocampisti e completare il reparto con gli intoccabili Bisoli e Van de Looi. Torna Špalek sulla trequarti dopo il turno di squalifica scontato ad Ascoli, pronto ad innescare il tandem offensivo composto da Donnarumma ed Ayé. Out Ragusa, sempre indisponibili Kotnik, Cistana, Ndoj, Semprini e Bjarnason. Assenti anche gli ultimi arrivati Pandolfi e Ninkovic a differenza di Pajač, regolarmente nell'elenco dei convocati.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Tornare la squadra tanto apprezzata di fine anno e mettersi alle spalle il periodo di appannamento con appena un punto conquistato in tre partite. È questo l'obiettivo di mister Roberto Venturato, che per la trasferta al "Rigamonti" non potrà contare su Ogunseye , squalificato, e Vita, ancora alle prese con la lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra patita nella gara contro il Chievo. Dovrebbe essere ancora Tavernelli il partner d'attacco di Tsadjout, verso la riconferma D'Urso nel ruolo di trequartista. Solito gioco delle coppie in mediana: Gargiulo potrebbe ritrovare spazio dal 1' a discapito di Branca, Iori insidia Proia per completare il terzetto di metà campo con Pavan. Ballottaggio Cassandro-Ghiringhelli per la fascia destra, Adorni in vantaggio su Frare per affiancare Perticone al centro della difesa. Non si tocca Donnarumma a sinistra, remote le possibilità di un avvicendamento tra i pali tra Maniero e Kastrati. Presente anche l'ultimo arrivato Beretta.