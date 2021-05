Serie B, Cittadella-Brescia - Clotet sceglie Ayé e Donnarumma, Venturato ritrova Perticone

vedi letture

Ormai è tutto pronto per il primo turno dei playoff di Serie. A sfidarsi il Cittadella e il Brescia. La vincente andrà a incontrare il Monza, una delle grandi favorite per la promozione in A che ha però fallito l'obiettivo diretto. Una partita che vede gli i ragazzi di Clotet in un gran momento di forma ma con il Cittadella che ormai è una costante dei playoff promozione. Ricordiamo che in caso di parità sarà il Cittadella a passare il turno per il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Venturato dovrebbe schierare il solito 4-3-1-2 con Baldini titolare sulla trequarti dietro la coppia d'attacco Ogunseye-Tsadjout. D'Urso giocherà da mezzala. Rientrano tra i convocati Perticone e Rosafio mentre saranno out Benedetti e Tavernelli.

COME ARRIVA IL BRESCIA - 4-3-1-2 anche per il Brescia con Donnarumma e Ayé a guidare l'attacco con alle loro spalle Bjarnason. Van de Looi confermato in regia, così come Mangraviti in difesa a fare coppia con Cistana.