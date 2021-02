Serie B, Cremonese-Pisa: Pecchia lancia Baez dal primo minuto

Tante sfide interessanti nel ricco programma della ventunesima giornata di Serie B. Alle ore 14.00 la Cremonese riceve la visita del Pisa. Grigiorossi al quindicesimo posto in classifica con 20 punti, nerazzurri undicesimi a quota 27. Le due squadre tornano a sfidarsi allo Zini a poco più di un anno di distanza dalla pazza partita della passata stagione nella quale i toscani riuscirono ad avere la meglio imponendosi per 4-3 grazie alla rete di Pisano al 93’. La direzione arbitrale stata affidata a Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Marchi.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La cura Pecchia sta garantendo buoni risultati: nelle tre gare sotto la guida del nuovo tecnico sono arrivati tre risultati positivi: dopo il successo per 2-0 sul Pescara al debutto, il doppio pareggio con Spal e Cittadella. Ancora fuori Deli, Crescenzi, Fiordaliso, Zaccagno, Ceravolo e il capitano Terranova, vittima di un problema muscolare. Rientrano tra i convocati Buonaiuto e Fornasier. La novità più significativa nell’undici iniziale dovrebbe essere rappresentata da Baez: il trequartista uruguaiano acquistato dal Cosenza è pronto per giocare dal primo minuto nel terzetto a ridosso di Strizzolo, favorito su Ciofani.

COME ARRIVA IL PISA - Terzo impegno in una settimana particolarmente intensa per la squadra di D’Angelo, reduce dal successo di misura sulla Reggiana e dal pareggio senza reti nel recupero di martedì col Frosinone. Rispetto al match con i ciociari il tecnico abruzzese ritrova Lisi che ha scontato il turno di squalifica e torna titolare, probabilmente a destra, col debutto assoluto di Beghetto sulla corsia opposta. Restano ai box gli infortunati di lungo corso Masetti, Masucci e Sibilli. Falso allarme per Marconi, il centravanti sta bene ed è regolarmente a disposizione. Possibili turnazioni in tutti i reparti con Marsura e Mastinu che scalpitano.