Serie B, Donnarumma risponde a Gaetano allo scadere: 1-1 tra Cittadella e Cremonese

vedi letture

Finisce 1-1 il match tra Cittadella e Cremonese, valido per la 20esima giornata di Serie B. Ospiti avanti dopo appena 3’ con Gaetano, mentre nel finale Donnarumma ha pareggiato i conti per i padroni di casa. Nel finale veneti anche in dieci uomini per l’espulsione di Ogunseye. Con questo risultato il Cittadella resta quarto a 34 punti, mentre la Cremonese resta al quindicesimo posto con 20 punti.