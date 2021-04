Serie B, la classifica prima della 32^ giornata: Empoli in stand-by, Lecce in forte pressing

Serie B pronta a tornare subito in campo con la 32^ giornata di campionato. Venerdì scorso le gare in programma hanno visto il successo del Lecce nello scontro diretto per il secondo posto contro la Salernitana, il pareggio a sorpresa del Monza contro l'Entella ultima in classifica e l'ennesimo capitombolo del Pordenone che è costato la panchina ad Attilio Tesser. Clicca qui per il quadro completo dei risultati della 31^ giornata di Serie B. Di seguito invece la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

Empoli 59*

Lecce 55

Monza 51

Salernitana 51

Venezia 49

Cittadella 45

SPAL 45

Chievo Verona 44

Brescia 42

Vicenza 41

Pisa 40*

Reggina 40

Frosinone 39

Cremonese 36*

Pordenone 34*

Cosenza 32

Reggiana 30

Ascoli 28

Pescara 26

Virtus Entella 22

* una partita in meno