Serie B, Lecce-Empoli: sfida tra attacchi stellari al Via del Mare

La capolista prova ad allungare ancora, e lo fa sfidando una delle squadre più offensivamente dotate del campionato. Perché Lecce-Empoli sarà il confronto tra due degli attacchi più illustri del campionato, tra incroci importanti con gli ex - La Mantia su tutti - e duelli che si giocheranno sulla supremazia dei singoli sui pariruolo. Una partita che ci regalerà ancor più certezze su questo campionato di Serie B, che si incanala verso binari ben precisi.

COME ARRIVA IL LECCE - Potrebbe già esordire quest'oggi il neo-arrivato Pisacane, da capire se dal primo minuto o meno. Solito ballottaggio Mancosu-Falco sulla trequarti, con la mediana che dovrebbe vedere ancora una volta Tachtsidis alla regia. Squalificato bomber Massimo Coda, con Corini che potrebbe schierare il doppio trequartista facendo coesistere dunque Mancosu ed uno tra Listowski ed il già citato Falco.