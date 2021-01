Serie B, Monza-Cosenza: out i nuovi acquisti nei brianzoli. I Lupi ritrovano Báez

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Torna la Serie BKT dopo la breve sosta che ha permesso alle squadre di ricaricare le pile in vista della seconda e decisiva parte di stagione. La 18ª giornata di campionato è cominciata ieri con due anticipi: successo casalingo del Chievo ai danni dell'Entella, pari a reti bianchi tra Vicenza e Frosinone. Nei match in programma quest'oggi, anche la sfida dell'U-Power Stadium tra Monza e Cosenza: padroni di casa sulle ali dell'entusiasmo vista la striscia di quattro risultati utili consecutivi e pronti ad approfittare dello scontro diretto tra Empoli e Salernitana per avvicinare ulteriormente la testa della classifica, al momento distante quattro lunghezze. I calabresi navigano in piena zona play-out e sono a secco di vittorie da cinque turni: l'obiettivo è quello di invertire la rotta e centrare un risultato prestigioso che possa risollevare il morale e allontanare i Lupi dalle zona calda della classifica. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig.Gianluca Aureliano di Bologna.

COME ARRIVA IL MONZA - “Il Cosenza non è una squadra che occupa una posizione in classifica ottimale ma ha delle buonissime potenzialità, in trasferta ha sempre giocato delle buone partite. Questa è una gara che va giocata con la massima attenzione e massimo rispetto".Cristian Brocchi predica concentrazione e umiltà prima della gara contro i calabresi, un match in cui il tecnico milanese non potrà contare su Balotelli e i due nuovi acquisti Scozzarella e Ricci, ancora non al meglio della condizione. Out anche Bellusci dopo l'espulsione rimediata a Lecce, sarà Paletta a prendere il suo posto al centro della difesa in coppia con Bettella. L'altro cambio rispetto all'undici sceso in campo al "Via del Mare" dovrebbe riguardare il reparto avanzato: pronto Mota Carvalho nel tridente con Gytkjaer e Boateng, l'escluso sarebbe D'Errico, fresco di rinnovo con i biancorossi fino a Giugno 2022. Confermati Donati e Carlos Augusto sulle corsie laterali nel reparto arretrato davanti a Di Gregorio. A meno di sorprese dell'ultima ora, in mediana dovrebbe toccare nuovamente a Frattesi e Barillà spalleggiare il regista Barberis. Notizia di mercato: ufficializzato il passaggio a titolo temporaneo di José Machín al Pescara.

COME ARRIVA IL COSENZA - "Ho ritrovato un gruppo bello carico che ha svolto un ottimo lavoro in settimana. Credo che il calo di tensione fatto registrare nelle ultime tre o quattro partite possa considerarsi assorbito. C’è la consapevolezza di andare ad affrontare una squadra forte, ma noi abbiamo il nostro modo di giocare e cerchiamo di imporlo contro qualsiasi avversario". È fiducioso Roberto Occhiuzzi per la ripresa del campionato, nonostante un impegno non semplice sul campo del Monza. Il tecnico calabrese recupera Báez, che ha superato il problema che lo aveva costretto al forfait contro l'Empoli ed è il favorito a guidare l'attacco dei Lupi. In coppia con l'uruguayano ci sarà con ogni probabilità Carretta, nonostante le voci di mercato che continuano ad aleggiare attorno al numero dieci. Subito convocato il nuovo acquisto Tremolada, ma dovrebbe esserci ancora Bahlouli dal 1' nel ruolo di trequartista. In mediana Petrucci e Sciaudone sono in vantaggio su Kone e Ba, così come Corsi e Bittante partono favoriti su Bouah e Vera per occupare le corsie laterali. Tra i pali Falcone non è in discussione, e sarà sorretto dal terzetto difensivo composto da Ingrosso, Idda e Legittimo, vista l'assenza di Tiritiello per squalifica. L'altro indisponibile è Petre, prossimo a salutare il club rossoblu in questa finestra di mercato.