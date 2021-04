Serie B, Pordenone-Pisa: Domizzi e D'Angelo a specchio. Marconi sfida Ciurria

Si recupera oggi pomeriggio (ore 16:00) Pordenone-Pisa, match valido per la 30^ giornata di Serie B, non disputato lo scorso 20 marzo a causa del cluster Covid esploso nella formazione neroverde. Sarà la prima assoluta a Lignano Sabbiadoro tra le due squadre che nella loro storia si sono affrontate soltanto tre volte in terra friulana. Nella passata stagione successo di misura dei padroni grazie al gol realizzato da Ciurria. Con lo stesso risultato i toscani si sono imposti nella partita di andata, decisa da una rete di Palombi. Per la sfida del Teghil è stato designato Antonio Di Martino, della sezione di Teramo. Il fischietto abruzzese verrà coadiuvato dagli assistenti Villa e Ruggieri mentre Amabile sarà il quarto ufficiale.

COME ARRIVA IL PORDENONE - L’effetto Domizzi, subentrato a Tesser tre settimane fa dopo il pesante ko di Brescia si è visto soprattutto in casa dove il nuovo tecnico ha centrato due vittorie su due contro Virtus Entella e Frosinone, intervallate dalla sconfitta di Cremona. Adesso la salvezza sembra più vicina ma i 40 punti in classifica, tre di vantaggio sull’Ascoli quintultimo, non sono sufficienti per dormire sonni tranquilli. Per blindare la permanenza in categoria l’ex difensore di Udinese, Napoli e Venezia sceglie la via della continuità confermando il collaudato 4-3-1-2 con Zammarini trequartista e Ciurria seconda punta ma deve fare a meno degli squalificati Calò e Musiolik che dovrebbero essere rimpiazzati da Magnino e Butic.

COME ARRIVA IL PISA - La serie negativa di tre partite della squadra di D’Angelo è stata interrotta dalla prestazione convincente contro il Cosenza, battuto 3-0. Ipotecata la salvezza, resta qualche speranza di poter rientrare in zona playoff, distante al momento cinque punti. Il tecnico nerazzurro non potrà contare su Birindelli, fermato dal giudice sportivo oltre che sugli infortunati Varnier e Masucci mentre rientra De Vitis, in ballottaggio con Quaini. Al centro della difesa confermato Meroni con Caracciolo. Belli, Lisi e Beghetto si contendono due maglie sulle corsie laterali. Quasi scontato il ritorno dal primo minuto di Marconi in attacco, con Vido in pole su Palombi e Marsura per affiancarlo. Alle loro spalle agirà il capitano Gucher.