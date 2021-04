Serie B, Pordenone-Virtus Entella: ultimo treno per gli uomini di Vivarini

Lunedi dell'Angelo all'insegna della Serie B, che apre le danze alle 12.30 con l'anticipo della trentaduesima giornata tra Pordenone e Virtus Entella: al "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro andrà in scena un vero e proprio scontro di fuoco tra due compagini in piena crisi di risultati ed in lotta per non retrocedere in terza serie. I padroni di casa sono quindicesimi in classifica con due lunghezze di margine sulla zona Playout, gli ospiti chiudono la graduatoria a -4 dal Pescara penultimo: dirigerà il confronto il sig. Meraviglia di Pistoia.

COME ARRIVA IL PORDENONE - La sconfitta contro il Brescia è costata la panchina ad Attilio Tesser, sollevato dall'incarico e rimpiazzato da Maurizio Domizzi, promosso dalla Primavera ed alla prima esperienza da allenatore nel calcio dei "grandi". I neroverdi, capaci di vincere appena una partite delle ultime dieci disputate (completano la serie due pareggi e ben sette sconfitte), dovrebbero schierarsi con il tradizionale 4-3-1-2 con poche novità rispetto alla gara del "Rigamonti": possibile rientro di Falasco sull'esterno sinistro, in attacco si viaggia verso la conferma del tandem Musiolik-Ciurria con Biondi nel ruolo di trequartista.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Passa oggi l'ultimo treno per la squadra di Vincenzo Vivarini, che nel turno scorso ha bloccato sul pareggio una corazzata come il Monza ma che, allo stesso tempo, non trova i tre punti dal 22 gennaio scorso: per i liguri si registrano, infatti, cinque pareggi e sette battute d'arresto negli ultimi dodici incontri giocati. Rispetto alla sfida con i brianzoli, nel 4-3-1-2 dovrebbe trovare spazio Settembrini in cabina di regia al posto di Paolucci con Schenetti sulla trequarti a sostegno di Brunori e De Luca.