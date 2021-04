Serie B, Reggiana-Brescia: Alvini si affida ad Ardemagni, Clotet ripropone Ndoj titolare

vedi letture

La Reggiana deve vincere per allontanare la zona calda mentre il Brescia vuole i tre punti per continuare la rincorsa ai playoff. Una partita da tripla con le Rondinelle favorite visto l'ottimo momento che stanno vivendo Bisoli e compagni. Dirigerà l'incontro il signor Antonio Rapuano di Rimini.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Nella Reggiana assenti Gyamfi, Martinelli e Siligardi. Rossi è convocato ma potrebbe partire in panchina. In avanti favoriti Kargbo e Ardemagni. Quasi sicuramente sarà riproposto il 4-3-1-2 con Radrezza sulla trequarti.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Clotet deve fare a meno di Skrabb e Ghezzi. ancora 4-3-2-1 per le Rondinelle con Donnarumma che potrebbe rientrare almeno in panchina. Rientra Chancellor in difesa, con Mangraviti che torna in panchina. Rispetto alla partita scorsa titolare Bjarnason con Pajac in panchina.